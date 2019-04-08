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    "هواوي" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي

    01:43 م الإثنين 08 أبريل 2019
    "هواوي" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي

    الدكتور خالد عبد الغفار ومسئول هواوي

    كتب- محمد علاء:

    وقعت شركة هواوى تكنولوجي مصر، مذكرة تفاهم مع خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، وذلك لإطلاق 100 أكاديمية معتمدة للمعلومات والشبكات.

    وقالت هواوي في بيان، اليوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للجامعات المصرية لمنح الطلاب دورات تدريبية وشهادات معتمدة من هواوي.

    وأضافت أن هواوي ستعمل على بناء البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتمدة على تكنولوجيا المدعومة بتقنية Agile POL المعتمدة على شبكة جيجابايت للإبصار والمرئيات، وشبكات تعريف البرمجيات (SDN) داخل جامعة التكنولوجيا ومبنى التعليم الخاص بجامعة القاهرة الجديدة، ووفقًا لمذكرة التفاهم.

    شركة هواوى خالد عبد الغفار التعليم العالي الجامعات المصرية

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