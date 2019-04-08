موقع "وظف" يخطط لتقديم خدماته بالسوق السعودي

كتب- محمد علاء الدين:

قال أمير شريف الرئيس التنفيذي والمؤسس لموقعي "وظف" و"فرصنا" للتوظيف، إنه بصدد التوسع بتقديم خدماته في السوق السعودي.

وأضاف شريف خلال الجلسة الثانية للمنتدى السعودي المصري التحول الرقمي، اليوم الاثنين، أنه يعمل حاليا على إيجاد شريك مناسب بالسوق السعودي.

وتابع، أن العمل بسوق بحجم السوق السعودي يجب أن يكون من خلال شريك سعودي ليكون لديه الخبرات الكافية بالسوق من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

ويناقش المنتدى المنعقد بالقاهرة اليوم 4 محاور رئيسية وتشمل الفرص الاستثمارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ودور المرأة العاملة بمجال التكنولوجيا، وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، وإدارة عملية التحول الرقمي.