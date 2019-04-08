وزير الاتصالات: التحول للخدمات الرقمية ينمو بالقطاع 18% في الربع الأول

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع حقق معدلات نمو بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من التحول في تقديم بعض الخدمات إلى خدمات رقمية.

وأضاف طلعت، خلال كلمته في المنتدى المصري السعودي للتحول الرقمي، اليوم الاثنين، أن المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها المملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المملكة نفذت بحرفية.

وأكد الوزير، أن الشراكة الناجحة مع الجانب الحكومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والمملكة، بفضل قيادة سياسية رشيدة للبلدين بإقامة تعاون مشترك ليس فقط في شكل زيارات دبلوماسية، ولكن أيضا بمشروعات تعود بالنفع على البلدين.