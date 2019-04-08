19 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبوراليوم
كتبت- منار الرخ:
ارتفع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.
وتراوح سعر كيلو البصل بين 4 و6 جنيهات، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و13 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.
البطاطس بين 4.75 و6 جنيهات، بارتفاع 25 قرشا.
البصل بين 4 و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و6.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 و11 جنيهًا.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و5.5 جنيه.
البسلة بين 7 و 10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 15 جنيهات و19 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الخوخ البلدي 7 جنيهات و 13 جنيها.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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