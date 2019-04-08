19 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبوراليوم

كتبت- منار الرخ:

ارتفع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 4 و6 جنيهات، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و13 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البطاطس بين 4.75 و6 جنيهات، بارتفاع 25 قرشا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و5.5 جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 جنيهات و19 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي 7 جنيهات و 13 جنيها.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.