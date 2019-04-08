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    19 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبوراليوم

    12:12 م الإثنين 08 أبريل 2019
    19 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبوراليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- منار الرخ:

    ارتفع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

    وتراوح سعر كيلو البصل بين 4 و6 جنيهات، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و13 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

    البطاطس بين 4.75 و6 جنيهات، بارتفاع 25 قرشا.

    البصل بين 4 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 5 و6.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و5.5 جنيه.

    البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

    اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 15 جنيهات و19 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

    الخوخ البلدي 7 جنيهات و 13 جنيها.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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