وزير سعودي: مليار دولار استثمارات مشتركة مع مصر بمجال التكنولوجيا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عبد الله السواحة وزير الاتصالات السعودي، اليوم الأحد، إن قيمة الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، تتجاوز المليار دولار.

وأضاف السواحة خلال منتدى الأعمال الرقمي المصري السعودي، المنعقد حاليا، أن تلك الاستثمارات سيتم ضخها من خلال الشراكات بين الشركات المصرية والسعودية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وطالب السواحة الحكومات بضرورة التحول من المشروعات الضخمة إلى البيئة الرقمية الخلاقة والأفكار الإبداعية ودعم الابتكارات الناشئة.

ويناقش المنتدى المنعقد بالقاهرة اليوم 4 محاور رئيسية وتشمل الفرص الاستثمارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ودور المرأة العاملة بمجال التكنولوجيا، وتنمية التعاون المشترك بين البلدين، وإدارة عملية التحول الرقمي.