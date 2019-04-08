وزيرة الاستثمار تدعو الشركات الأردنية لزيادة استثماراتها في مصر

وزيرة الاستثمار خلال لقاءها مع عدد من المستثمرين ا

كتب- مصطفى عيد:

التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في العاصمة الأردنية عمان بعدد من الشركات الأردنية المستثمرة في مصر والراغبة في الاستثمار بها، وذلك على هامش اللجنة الوزارية للتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية والتي من المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، حضر اللقاء كل من شريف كامل، سفير مصر لدى عمان، رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، الاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية العلاقات المشتركة خاصة على المستوى الاستثماري، موجهة الدعوة للشركات الأردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار، متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر وعددها 1945 شركة،

وأوضحت الوزيرة أن استثمارات مصر في الأردن بلغت حوالي مليار دولار متمثلة في عدد من الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقا مبادرة "استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أية عقبات تواجههم.

وخلال الاجتماع، أشادت الشركات الأردنية بحل وزارة الاستثمار، عددا من مشكلات المستثمرين الأردنيين في مصر والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.

وقال أيمن حتاحت مدير عام شركة الكربونات الأردنية، إن السوق المصري سوق واعد وكبير جدا، وما يميزه عن باقي الأسواق أنه الأقل في تكلفة الإنتاج، والسلعة تتميز بانخفاض سعرها مع تحقيق أعلى نسبة ربح في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم استثمارات الشركة في مصر يصل إلى 100 مليون دولار.

وذكر ميشيل الصايغ رئيس مجموعة الصايغ، أن استثمارات المجموعة في مصر تبلغ نحو 30 مليون دولار في مجالات الدهانات والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل على زيادة استثماراتها في مصر في مجال تصنيع الدهانات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتميز به مصر من فرص استثمارية واعدة.

وأعرب حسن الصمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق الصناعية، عن رغبة شركته في الاستثمار في مصر وإقامة مشروعات لها بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار في مجال صناعة المنظفات.

وأشار عبد الكريم حلواني رئيس مجلس إدارة مجموعة الحلواني، إلى أن استثمارات مجموعته في مصر تصل إلى 10 ملايين دولار في مجال المواد الغذائية، وتعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وقال على المعايطة رئيس مجلس إدارة مجموعة الساهر للمقاولات، إن المجموعة ترغب في إقامة مشروعات لها في مصر باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون دولار لإنتاج الأنابيب المستخدمة في قطاع البناء والتشييد.​