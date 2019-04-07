المصرف المتحد يشارك في تحالف بنكي لزيادة تمويل شركة النوران للسكر

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، في بيان للبنك اليوم الأحد، إن المصرف المتحد قرر المشاركة في تحالف بنكي يقوده بنك مصر لزيادة تمويل الشركة الشرقية لصناعة السكر "النوران".

وأضاف القاضي أن التمويل يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لشركة النوران من السكر لتغطية 8% من السوق المحلي، وكذلك مساندة المصانع المحلية في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن المشروع يعمل من خلال توسعاته الكبيرة بمراحلها المختلفة على التنمية الزراعية خاصة لمحصول بنجر السكر، بهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية الفدان، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وبحسب بيان البنك، فإن أغلب هذا التمويل تم صرفه من قبل، والجزء المتبقي سيتم صرفه لاحقا.

وكان أشرف محمود قال خلال لقاء مع عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر الاستثمار لأفريقيا بشرم الشيخ، في ديسمبر 2017، إن استثمارات المرحلة الأولى لمشروع الشركة تصل إلى 3.6 مليار جنيه منها نحو 2.2 مليار جنيه تم تمويلها من البنوك.

وأوضح وقتها أن تحالفا يشمل 11 بنكا بقيادة بنك مصر مول نحو 60% من استثمارات المرحلة الأولى على أن تصل فترة السداد إلى 7 سنوات منذ بدء التشغيل.

ويشمل مساهمو الشركة الشرقية لصناعة السكر "النوران" شركة النوران للتجارة المتعددة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصادق السويدي، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وبحسب بيان اليوم، ذكر أشرف القاضي أن السوق المصري يعاني من عجز في الإنتاج المحلي بحوالي مليون طن من السكر، مما جعل الدولة تتجه نحو الاستيراد لسد حاجات السكان المتزايدة.

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يطرح سلسلة من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المغذية أو القائمة على صناعة السكر، وكذلك المشروعات بغرض تصدير للخارج خاصة الأسواق الأفريقية، وذلك وفقا لمبادرة البنك المركزي بعائد تنافسي لتشجيع الشباب على العمل الحر وزيادة الإنتاج المحلي ورفع شعار "صنع في مصر".

كما يطرح المصرف المتحد حزمة من الحلول الذكية لإدارة الثروات والخدمات البنكية الإلكترونية للشركات والأفراد من خلال خدمة "بنكك على الخط"، وفقا للقاضي.