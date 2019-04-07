72.5 % نسبة الاستجابة لعرض الشراء الإجباري لأسهم "راية القابضة"

كتب- محمد علاء الدين:

قالت البورصة المصرية إن اليوم الأحد كان أخر موعد للاستجابة لعرض الشراء الإجباري لشراء 36.7% من أسهم راية القابضة للاستثمارات المالية.

وأضافت البورصة أن عددالاستجابة لهذا العرض بلغ 56.919 مليون سهم.

وتقدمت شركة الفرعونية للتنمية العقارية بعرض شراء إجباري لعدد 78 مليون سهم مقابل 9.40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة تقديرية للصفقة تقدر ب 435.2 مليون جنيه.

وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن نسبة الاستجابة لعرض الاستحواذ الإجباري يمثل حوالي 72.5% من الأسهم التي تقدم لها عرض شراء.

وأضاف لمصراوي، أن إتمام الصفقة سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال 5 أيام عمل من تاريخ إقفال الصفقة -اليوم-، وتابع "قيمة الصفقة مغطاة بالكامل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا في أكتوبر الماضي يلزم مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة بسبب تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل النسبة المسموح بها.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.