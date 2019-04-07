البورصة تنخفض لأول مرة في آخر 7 جلسات مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، لتسجل البورصة هبوطا للمرة الأولى في آخر 7 جلسات تداول، وسط اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.74% إلى مستوى 15135 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وسجل المستثمرون العرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 256.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 173 مليون جنيه، و69 مليون جنيه، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.33% بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 15248 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، مواصلة صعودها للجلسة السادسة على التوالي.