"هواوي" عن فرض قيود على عملها بأمريكا: نتعرض لحرب باردة

كتب- محمد علاء الدين:

قال أندرو ويليامسون، نائب رئيس شركة هواوي العالمية للتخطيط الاستراتيجي، اليوم السبت، إن الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة هواوي، لا تزال تستخدم في عدد من الدول الأروبية، بما فيها ألماينا وبريطانيا، "رغم ما يصدر من تصريحات بخصوص منعها".

وأضاف ويليامسون خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة مع عدد محدود من الصحفيين في القاهرة، أن الشركة في مصر لم تتلقى أي ملاحظات من الحكومة المصرية أو الجهات السيادية بشأن حلولها التكنولوجيا، "بل على العكس الشركة تعتبر شريك للحكومة المصرية في عدد من المشروعات الكبرى منها على سبيل المثال عدادات الكهرباء الذكية".

ووصف ويليامسون، ما تتعرض له شركته من حظر في بعض الدول الأوروبية وأمريكا، بأنها "حرب باردة"، وأضاف "حتى الآن لم يتم إثبات أي شيء ضد الشركة".

وتمنع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا الشركات المحلية لديها من استخدام هواوي في توفير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول، في الوقت الذي تدرس فيه كندا إن كانت منتجات هواوي تشكل خطراً أمنياً.

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكيىة على حلفائها لوقف استخدام أجهزة هواوي. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فبراير الماضي إن واشنطن لن تتمكن من مشاركة المعلومات مع الدول التي تدمج تكنولوجيا شركة هواوي في أنظمتها المعلوماتية الحساسة.

وعن تأثير منع استخدام حلول هواوي في الولايات المتحدة الأمريكية على بناء شبكات الجيل الخامس لعملاء الشركة بعدد من دول العالم، قال ويليامسون، "حتى الآن لدينا نحو 30 عقدا لبناء شبكات الجيل الخامس، وبالفعل قمنا ببناء وتسليم ما بين 40 و45 ألف برج محمول لتقنية الجيل الخامس".