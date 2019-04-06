الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمارات البنك في مصر تبلغ 4.8 مليار يورو

القاهرة – مصراوي:

قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو في 91 مشروعا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت.

وأضاف أن البنك ضخ أكبر استثمارات له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين في مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، لبحث زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الاساسية سواء فى مصر أو افريقيا.

وأشار رئيس البنك إلى مساهمته في مشروعات بمجالات النقل والصرف الصحي منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته في مصر خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

وقالت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن مجلس إدارة البنك وافق على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك في سيتى سنتر ألماظة.

وأضافت أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الاسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وشاركت نصر، اليوم في الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "دافوس" والمنعقد بالبحر الميت في الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية" ضمن فاعليات المنتدى.