كيلو البلطي بـ 37 جنيها.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 33 و 37 جنيها وهو سعر الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو السمك بين 40 و46 جنيها، وهو سعر الأمس، وسجل سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 140 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 250 جنيها و310 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 55 و 65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.