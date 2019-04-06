كيلو الطماطم عند 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، عند نفس أسعار الأمس، خلال تعاملات اليوم السبت.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6 جنيهات، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.