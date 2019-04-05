التضامن تعلن صرف معاشات أبريل من بنك ناصر ومكاتب البريد

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، إنها بدأت اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر أبريل للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر ومكاتب البريد من خلال ماكينات ATM .

وأضافت الوزارة، أنه سيتم صرف المعاشات من مكاتب البريد وفروع البنك مطلع الأسبوع القادم، لإجمالي 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيها .

وكانت غادة والى وزيرة التضامن، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من الإثنين الماضي، لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيها .

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين، إن إجمالي عدد الحالات التي صرفت المعاش حتى مساء أمس بلغت 1.7 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.