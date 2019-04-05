سحر نصر: نشجع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر بها بيئة تشريعية أصبحت داعمة ومحفزة للاستثمار في التعليم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ودعت الوزيرة القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال التعليم خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره احد محاور بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية تتيح العديد من الفرص في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حول دور القطاع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني في دعم التعليم ضمن فاعليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نصر، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فرصة عظيمة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية لرفع جودة وكفاءة التعليم العالي والبحث العلم.

وأضافت الوزيرة أن ملف التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الذي أعطى دفعة قوية لملف التعليم والبحث العلمي بإعلانه 2019 عامًا للتعليم في مصر في إطار الاستثمار في العنصر البشري.

وأكدت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على توحيد الجهود وتنسيقها بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الأمام.

كما تسعى الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي في جميع المحافظات وبأعلى جودة ممكنة، وإضفاء طابع اللامركزية على إدارة ملف التعليم، ودعم البحث العلمي لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بحسب الوزيرة.

وشارك بالجلسة كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمي الألماني، وأسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، ونرمين أبو جازية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بحضور نحو 2000 شخصية، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة.