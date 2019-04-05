"فجر الأردنية" تتعاقد مع "الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز" لتنفيذ الصيانة والتشغيل

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهالة زواتي وزيرة الطاقة الأردنية، توقيع عقد طويل الآجل بين شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن العقد وقعه فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية وهشام رضوان رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.

وتأسست الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، في أكتوبر من العام الماضى للعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية الهاشمية ويساهم فيها كل من شركة فجر الأردنية المصرية وشركة فجر المصرية و الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) .

وقال الملا، إن التكامل بين مصر والأردن في مشروعات الغاز الطبيعي قد شهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة الآخيرة يدعمه إرادة سياسية قوية من زعيمي البلدين، وأن هناك زيادة مستمرة في حجم التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعى بما يعود بالنفع على البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار الوزير خلال التوقيع، إلى أن شركات قطاع البترول استطاعت تنمية حجم أعمالها داخل الأردن مؤخرًا وتحقيق أداء متميز في تنفيذها للمشروعات الجديدة حيث توظف كل امكانياتها وقدراتها وخبراتها لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية.

وأضاف الملا، أن بدء نشاط الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز يؤهلها مستقبلاً للتعاقد مع الجهات الأردنية والشركات على إدارة وتشغيل خطوط شبكات الغاز الطبيعي والتى سيتم تنفيذها بالأردن أوالدول المجاورة.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية، إن مشروعات الغاز الطبيعي عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن بشكل غير مسبوق وكان لها دور مهم في دعم الروابط المشتركة وأن البلدين يعملان فعلياً على تأسيس المزيد من الشراكات في مجال الغاز الطبيعى استثمارا لما تحقق من نجاح في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها، مشيدة بكفاءة ومستوى أداء الشركات المصرية المنفذة لمشروعات الغاز داخل الأردن، وفقا للبيان.

وأضافت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيدا من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة في مجال الغاز الطبيعى والتي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الإقتصادية .