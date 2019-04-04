أسعار الدولار تنخفض في البنك التجاري الدولي بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.