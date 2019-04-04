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    وفا بنك ايجيبت يستثمر نحو مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الإلكترونية

    03:48 م الخميس 04 أبريل 2019
    وفا بنك ايجيبت يستثمر نحو مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الإلكترونية

    وفا بنك

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس القطاع المالي بالتجاري وفا بنك ايجيبت إن البنك استمثار أكثر من مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لكافة أنظمة الحاسب الآلي بالبنك.

    وأضاف لمصراوي أن البنك يهدف من الاستثمارات في البنية التحتية للبنك، للتوسع في إطلاق منتجات مصرفية وخدمات بنكية إلكترونية جديدة تساهم في تحقيق الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

    وأوضح أن البنك وضع خطة طموحة تستهدف أن يصبح من أفضل 10 بنوك في مصر بحلول عام 2022.

    ويعد التجاري وفا بنك مجموعة مصرفية في 25 دولة ويقع المقر الرئيسي في المغرب.

    وفا بنك محمد شريف البنية التحتية الإلكترونية خدمات بنكية
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