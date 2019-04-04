وزير البترول يفتتح مشروع تطوير محطة ربط الغاز بين مصر والأردن

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن بحث الجانبين استفادة الأردن من خبرات الشركات المصرية يأتي استنادا لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة في استخدامات الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث بحث الوزيران أيضا، الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين لتغطية احتياجات البلدين.

وافتتح الوزيران مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسية لخط الغاز الطبيعي بالأردن بمدينة العقبة، والتي تعتبر نقطة الربط الرئيسية لتداول الغاز الطبيعي بين مصر والأردن، حيث تشتمل المحطة على أربعة ضواغط للغاز بحوالي طاقة إجمالية قصوى 22 ميجاوات.

كما أجرى الوزيران جولة تفقدية بالموقع، حيث استعرض مهندسو شركة فجر الأردنية المصرية والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز كيفية متابعة نظام التحكم والمراقبة (الاسكادا) لتشغيل خط الغاز الطبيعي داخل الأردن بطول 450 كيلو متر، ومتابعة الضغوط والكميات لاستقبال الغاز وتوزيعه لتزويد محطات الكهرباء والعملاء الصناعيين بها.

وأثنى الوزيران على التقنيات الفنية الحديثة والمتطورة التي تستخدمها شركة فجر الأردنية المصرية لمتابعة أعمال التشغيل، لضمان تحقيق استمرار التشغيل الأمن لخط الغاز الطبيعي بالمملكة.

وأكد الوزيران أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين.

وأشارا إلى أن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيدا من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وأن الطاقة هي عَصّب التنمية، وأن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجاري تنفيذها.‏