التجاري وفا بنك ايجيبت يطلق 6 فروع جديدة منذ بداية العام في 4 محافظات

كتبت- منال المصري:

قالت هلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك ايجيبت، إن البنك أطلق 6 فروع جديدة، منذ بداية العام الجاري، في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا، ليصل إجمالي عدد فروع البنك 61 فرعا.

وأضافت خلال افتتاح فرع البنك في كارجو مول بالشيخ زايد اليوم الخميس، إن البنك يستهدف زيادة عدد فروعه إلى 150 فرعا في 2022.

وقالت إن البنك قام بتوسيع وتجديد أهم فروعه بمدينة المحلة الكبرى والانتقال إلى مقر جديد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرةً، وكذلك الانتقال إلى مقر جديد بالزمالك.

وأضافت أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته التوسعية في السوق المصري، وأن البنك يخطط لإطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية والخدمات البنكية لجذب عملاء جدد وتلبية احتياجات العملاء لتحقيق الشمول المالي وفقا لاستراتيجية البنك المركزي.

وقالت هلا صقر، إن البنك يسعي لكي يكون من بين أكبر 10 بنوك في مصر في 2020.

وقال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة والأعمال المصرفية، في البنك، إن فروع البنك منتشرة في 17 محافظة، وأن البنك يستهدف فتح فروع في جميع المدن والمحافظات طبقا للخطة الخمسية للبنك.

وأشار إلى أن افتتاح الفروع الستة منذ بداية العام يأتي تماشيا مع خطة البنك في تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملائه على مستوى أنحاء الجمهورية.