البلطي يستمر في الارتفاع.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر السمك البلطي ارتفاعه بسوق الجملة بالعبور، حيث زاد سعر الكيلو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 33 و37 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 250 و310 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

بينما تراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 40 و46 جنيهًا، وانخفض أيضا سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين55 و65 جنيهًا.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور، استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.