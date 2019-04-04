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    "أرامكو" السعودية.. أكبر الشركات الرابحة بالعالم في 2018 (فيديوجرافيك)

    01:07 م الخميس 04 أبريل 2019
    "أرامكو" السعودية.. أكبر الشركات الرابحة بالعالم في 2018 (فيديوجرافيك)

    شركة أرامكو السعودية

    إعداد: ياسمين سليم:

    كشفت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للبترول في العالم، عن أرباحها لأول مرة في تاريخها، وذلك في نشرة طرح السندات الدولية التي تستهدف جمع 10 مليارات دولار على الأقل.

    وبلغت الأرباح الإجمالية لعملاق البترول السعودي، حوالي 224 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال ربح شرمكة "أبل" التي تعتبر الشركة الأعلى قيمة بين الشركات الأمريكية المدرجة.

    وسجلت الشركة المملوكة بالكامل للسعودية، صافي ربح بنحو 111 مليار دولار في العام الماضي.

    وكانت أرامكو في السابق تمانع في الكشف عن أوضاعها المالية، لكن بات لزاما عليها الإفصاح عنها للحصول على تصنيف ائتماني عام والبدء في إصدار سندات دولية.

    وفي هذا الفيديوجرافيك أبرز المعلومات عن "أرامكو":

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