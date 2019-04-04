"سويفل" تجتمع مع حماية المنافسة لإبداء رأيها فى صفقة أوبر وكريم

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر بشركة سويفل لخدمات النقل الجماعى عبر الهواتف الذكية، إن الشركة ستجتمع اليم الخميس، مع ممثلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإبداء رأيها في تأثير استحواذ شركة أوبر على كريم، على سوق النقل التشاركي في مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن "سويفل" تستهدف من خلال اجتماعها مع مسئولي الجهاز التأكيد على قواعد المنافسة وعدم احتكار تقديم الخدمة من قبل مشغل واحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الكيانات المحلية من السوق.

وأكد المصدر أن اللقاء المرتقب هو جلسة استماع مشتركة تتضمن تبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاجتكارةي، أعلن في مطلع الأسبوع الجاري، أنه سيعقد جلسات استماع للشركات العاملة في النقل التشاركي، بمصر، ضمن الدراسة التي يعدها لبحث تأثير صفقة استحواذ أوبر وكريم على السوق المصري، خاصة أن الشركتين تهيمنان على السوق المحلي.

وكانت أوبر أعلنت الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم شركة كريم، في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد استيفاء الإجراءات والحصول على موافقات السلطات المعنية.

وقال جهاز حماية المنافسة في مصر، إن إتمام الصفقة يتوقف على موافقته، ودعى حماية المنافسة الشركات العاملة بالسوق والأفراد المعنية لإبداء رأيهم حول الصفقة حتى يوم 30 أبريل الجاري.

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