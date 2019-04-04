الخيار ينخفض.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار كيلو الخيار البلدي والبرتقال البلدي في سوق العبور، بين 50 قرشًا وجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح كيلو سعر البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الخيار بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، وسعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.