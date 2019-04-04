البترول تخطط لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية في العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، وذلك بنهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، برئاسة الوزير، وحضور محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، وأسامة البقلي رئيس شركة إيجاس، ونائب رئيس إيجاس للتخطيط والمشروعات، ورئيس شركة بتروجت، ورؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي.

ووصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو المقبل.

وطالب الملا، خلال الاجتماع، رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي، بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى لإزالة أية عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع، خاصة بعد الإقبال الكبير من المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن، بحسب البيان.

ويطبق نظام التقسيط في المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا النظام أدى لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ شبكات جديدة تكفي لتوصيل الغاز لحوالي 1.9 مليون وحدة سكنية، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة.

وتوقع الملا، أن يصل عدد هذه المناطق إلى نحو 85 منطقة جديدة خلال العام المالي الجديد 2019-2020، نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً والتي تتراوح ما بين 110 و130 ألف وحدة سكنية.