ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15212 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفع خلال تعاملات أمس بنسبة 0.21% إلى مستوى 15179 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية.