ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:47 ص الخميس 04 أبريل 2019
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل جماعي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15212 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفع خلال تعاملات أمس بنسبة 0.21% إلى مستوى 15179 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية.
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