ارتفعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشين إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.