التزكية تحسم انتخابات غرفتي الأقصر والبحيرة.. وتجارية الشرقية في الطريق

كتبت- منار الرخ:

حسمت الغرفتان التجاريتان في محافظتي البحيرة والأقصر، تشكيل مجلسي إدارتهما بالتزكية عن الدورة الجديدة (2019-2023)، بعد تقدم 15 مرشحا لانتخابات المجلسين 9 منهم في البحيرة، و6 في الأقصر.

وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجلسي إدارة الغرفتين في 15 يونيو المقبل، مع 25 غرفة أخرى في القاهرة والمحافظات، وفقا لقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ولكن تم حسم الأمر في الغرفتين بالتزكية.

وقالت غرفة البحيرة في بيان سابق حصل عليه مصراوي، إن فتحي مرسي فاز برئاسة مجلس إدارتها للدورة الجديدة بالتزكية.

وأضافت الغرفة في بيانها أن المجلس سيضم أيضا عاطف فراج، ومحمد الشريف، وناصر فيالة، ومحمد صفار، وجورج سمير ويسري سعيد، ودعاء قنديل.

كما تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الأقصر كل من يحيى محمد يحيى، رئيس اللجنة الحالية التي تتولى تأسيس الغرفة، وزين العابدين لبيب، وحسام الدين عثمان، ومحمد مصطفى سيد، ومحمد فرج خضري، وسالم شرقاوي، بحسب بيان سابق من الغرفة أيضا.

وتتكون الجمعية العمومية غرفة الأقصر "الوليدة" من 5600 تاجر تمت دعوتهم للتصويت في أول انتخابات في تاريخ الغرفة، وهي الدعوة التي تُعتبر لاغية بعد غلق باب الترشح بدون الحاجة لإجراء الانتخابات، وفقا للبيان.

وقال يحيى محمد يحيى، رئيس اللجنة الإدارية بالغرفة، إن الفترة الماضية شهدت إتمام كافة عمليات الفصل المالي والإداري عن غرفة قنا التجارية، كاشفاً أن الإيرادات المستهدفة للغرفة بعد إتمام عمليات الفصل تبلغ 2 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020، وفقا للبيان.

وأضاف أن المجلس الجديد للغرفة الذي سيتم تشكيله بعد إعلان أسماء الأعضاء المعينين، سيتولى إعداد استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشارع التجاري بمحافظة الأقصر التي تمتاز بالتنوع التجاري والسياحي.

وفي ذات الإطار، فإن غرفة الشرقية التجارية في طريقها على ما يبدو أيضا لإعلان نجاح المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة بالتزكية، حيث لم يتقدم للترشح سوى 7 أشخاص فقط.

وقالت الغرفة في بيان سابق لها، إن قائمة المرشحين تضم عبد السلام محمد عبد السلام، رئيس الغرفة الحالي، ومحمد حافظ الزاهد، ووديع أنطوان وديع، وعبد الحميد أحمد عبد الله، وحسن محمدي محمد حسن، وعلي حامد الباز، وعلاء الدين أحمد عبد الله.

وعلى جانب آخر، من المنتظر أن تشهد انتخابات مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية منافسة قوية بعد الإعلان عن قائمتين متنافستين، الأولى باسم "الأمانة" ويقودها محمود مسعود أحد نائبي رئيس الغرفة الحالي، والقائمة الثانية باسم "المستقبل" ويقودها أحمد عبد الفتاح نصر الدين، النائب الآخر لرئيس الغرفة.

وكان 17 شخصا تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة، خلال الفترة التي أتاحها وزير التجارة والصناعة للترشح من 21 أبريل الجاري وحتى 28 من نفس الشهر.