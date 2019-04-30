"جلوفو" لخدمات التوصيل تقرر وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ

كتب-محمد علاء الدين:

قال كريم عبيد، مدير شركة جلوفو التوصيل بمصر، إن الشركة الأم قررت إغلاق وحدتها بمصر، وهو القرار الذي جاء بشكل مفاجئ وصادم، قبل مرور عام على عمل الشركة في مصر.

وأضاف لمصراوي، أن الأمر لا يتعلق بالأداء المالي للشركة أو غيرها من الأمور، نظرًا لكون الشركة تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو متسارعة، "ولكن القرار راجع للشركة الأم بإسبانيا".

وتداول عدد من مستخدمي تطبيق جلوفو على فيسبوك إشعارات تلقوها من الشركة تخطرهم بوقف نشاطها في مصر بداية من اليوم في الساعة 12 صباحًا.

ووفقا لعبيد يعمل في شركة جلوفو مصر نحو 40 موظفًا تم اخطارهم بقرار الشركة بوقف نشاطها في مصر منذ عدة أيام، مؤكدا حصولهم جميعا على كافة حقوقهم المالية.

وبدأت الشركة عملها في مصر في مايو الماضي، وخلال العام الماضي توسعت بشكل كبير ومنذ أيام أطلقت حملة إعلانية كبيرة لها في القنوات الفضائية.