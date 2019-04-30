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    هيئة الاستثمار تصدر قرارا يتعلق بآلية تحصيل رسوم المناطق الحرة

    02:46 م الثلاثاء 30 أبريل 2019
    هيئة الاستثمار تصدر قرارا يتعلق بآلية تحصيل رسوم المناطق الحرة

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، قرارا بخصوص تطبيق فتوى مجلس الدولة فيما يخص آلية تحصيل رسوم المناطق الحرة تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وفقا لبيان للهيئة اليوم.

    وقالت الهيئة إن "ذلك يأتي حفاظا على مصالح مستثمري المناطق الحرة وتطبيق صحيح للقانون".

    ‎وأضافت أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين.

    وفيما يلي قرار هيئة الاستثمار بخصوص تطبيق فتوى مجلس الدولة.

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    الهيئة العامة للاستثمار تحصيل رسوم مجلس الدولة

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