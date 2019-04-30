7 جنيهات تراجعًا في أسعار الدواجن البلدي بالأسواق وارتفاع البيضاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الدواجن البلدي بنحو 7 جنيهات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد اليوم الثلاثاء أن سعر كيلو الدواجن البلدي 40 جنيهًا بالأسواق، مقابل 47 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد فإن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد، حيث وصل سعر الكيلو إلى 29 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بنحو 32 و33 جنيهًا.

وتوقع السيد، تراجع أسعار الدواجن البيضاء خلال الأسبوع الجاري.

وتراجع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهن، ليصل إلى 33 جنيهًا في المزرعة، مقابل 35 جنيهًا، ليباع في الأسواق بين 39 و41 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.