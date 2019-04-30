زيادة تكلفة الكهرباء تقود أرباح "مصر للألومنيوم" للتراجع 62% في 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت تراجعا في صافي الربح خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 61.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

ووفقا لملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، سجلت مصر للألومنيوم صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 715.8 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2018-2019 مقابل مليار و870 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة نحو 9.94 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 9.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018، بنسبة زيادة 0.25%.

وقالت الشركة في بيان آخر للبورصة، إن السبب الرئيسي في انخفاض قيمة صافي الربحية خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى 31 مارس 2019 يرجع إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة تراجع الربحية إلى انخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.