67 % تراجعا في صافي ربح "مصر الجديدة للإسكان" خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت تراجعا في صافي الربح خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 67.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

ووفقا لملخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، سجلت مصر الجديدة للإسكان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 39.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2018-2019 مقابل 120.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت إيرادت نشاط الشركة 468.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 542.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018، بنسبة تراجع 13.7%.

وقالت الشركة في بيانها، إنها وضعت استراتيجية لعلاج كافة المشكلات المالية والهيكلية التي كانت تعاني منها الشركة، والتي تتلخص في أزمة سيولة شديدة أدت إلى زيادة مديونيات البنوك، وانخفاض في إيرادات الشركة وصافي الربح نتيجة زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

وأرجعت الشركة زيادة التكاليف إلى "ارتفاع الفوائد والأسعار والمصروفات والتعويضات للمقاولين في الوقت الذي تراجعت فيه القوة الشرائية، وبالتالي أثر ذلك على المراكز المالية للشركة بما في ذلك التدفقات النقدية".

وذكرت الشركة أن الحلول التي شملتها استراتيجيتها تضمنت دراسة أسلوب تسعير الشركة وتغييره حتى تتماشى الأسعار مع أسعار السوق، وكذلك تم وضع أنظمة للسداد تبدأ من 3 إلى 10 سنوات بما يعطي ميزة تنافسية للشركة.

وأشارت إلى أن الحلول شملت أيضا التعاقد مع عدد من شركات التحصيل العاملة في السوق، وبالتالي الإسراع في تحصيل مديونيات الشركة طرف العملاء، وتخفيض نسب التعثر.

وأوضحت الشركة أنه تم توفير التمويل اللازم من أجل توصيل المرافق إلى منطقة هليوبوليس بحد أقصى أول يوليو 2019، ويجري حاليا تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لأعمال الصرف الصحي، وتنفيذ محطة الكهرباء جهد 66 كيلو فولت، وتنفيذ 3 روافع مياه للمدينة.

وقالت الشركة إنه يتم حاليا وضع نظام آلي للشركة، وكذلك نظام "MIS" لتسهيل اتخاذ القرارات والمتابعة، كما تم الحصول على الموافقة من أجل بيع مجموعة من الأراضي تتمثل في 190 فدانا في مدينة هليوبوليس الجديدة، و100 فدان في هليوبارك، و1980 مترا في الشيراتون.

كما وضعت الشركة خطة بديلة لبيع مجموعة أخرى من الأراضي في حالة ضعف الطلب في السوق على المساحات المذكورة، وتتمثل الخطة البديلة في بيع 44 قطعة أرض في مساكن شيراتون، وهي تعتبر آخر قطع أراضي في هذه المنطقة، ومعظمها في أماكن تقع على الشوارع الرئيسية، وفقا للبيان.

وتضمنت الخطة البديلة أيضا بيع 22 فدانا تقع على طريق السويس وممشى القطار الكهربائي، وذلك في مدينة هليوبوليس الجديدة، وبيع 6 قطع مميزة في نفس المدينة أيضا، بالإضافة إلى دراسة بعض القطع المميزة في مدينة هليوبوليس الجديدة وذلك من أجل الاتجاه إلى الشراكة مع مطورين عقاريين، بحسب الشركة.