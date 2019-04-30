جلوبال تليكوم: "بنجلالينك" تحصل على 300 مليون دولار من بنوك عالمية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، إن شركتها التابعة بنجلالينك ديجيتال كومنيكاشن "بنجلالينك"، أبرمت اتفاقية تسهيل مشترك لأجل جديد بقيمة 300 مليون دولار، مع عدة بنوك عالمية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ستضمنها شركة فيون هولدنجز بدون مقابل.

وقالت جلوبال تليكوم، إن مدة التسهيل تصل إلى 3 سنوات، وإنها ستستخدمه في إعادة تمويل المبلغ الرئيسي لسندات شركة بنجلالينك البالغة 300 مليون دولار أمريكي والمستحقة في 6 مايو 2019.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.