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    19 % تراجعًا في أرباح الشرقية للدخان خلال 9 أشهر

    01:10 م الثلاثاء 30 أبريل 2019
    19 % تراجعًا في أرباح الشرقية للدخان خلال 9 أشهر

    شركة الشرقية للدخان

    كتبت- دينا خالد:

    قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" اليوم الثلاثاء، إن أرباح التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تراجعت إلى 2.895 مليار جنيه، مقابل 3.438 مليار جنيه، لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها، 15.8%.

    وأوضحت الشركة، في محضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم، أن هذا الانخفاض يعود لتراجع قيمة الفوائد الدائنة بقيمة 365 مليون جنيه، وانخفاض مجمل الربح بمبلغ 156 مليون جنيه.

    وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.02 مليار جنيه مقابل 2.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام.

    والشرقية للدخان، تحتكر صناعة السجائر والتبغ في مصر.

    الشرقية للدخان إيسترن كومباني صناعة السجائر البورصة المصرية

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