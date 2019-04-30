أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 613 جنيها مقابل 612 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 525 جنيها، وعيار 24 نحو 701 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4904 جنيهات.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1283.44 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1285.3 دولار للأوقية.