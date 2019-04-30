السويدي: 445 مليون جنيه قيمة إنشاء محطة محولات مصنع القناة للسكر

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركات السويدي إليكتريك، عقداً بقيمة 445 مليون جنيه مع شركة القناة للسكر، لإنشاء محطة محولات وخط ربط لصالح الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بجهد 11.33 كيلو وات وخط ربط بجهد 220 كيلو لصالح شركة القناة للسكر.

وأشارت الشركة، إلى أن التنفيذ سيتم خلال 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

ويوم الأحد الماضي وقعت القناة للسكر ثلاثة عقود مع 3 شركات بينهم السويدي إلكتريك لإنشاء مصنعهم الجديد بالمنيا.

وشركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال الغرير وموربان إنرجي الإماراتيتين 70% من أسهمها، بينما تمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30% من الشركة.