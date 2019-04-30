الإحصاء: حجم قوة العمل في مصر بلغ 28.8 مليون فرد العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الموافق 1 مايو من كل عام، والذي أقرته منظمة العمل الدولية.

وقال الجهاز، إن حجم قوة العمل خلال العام الماضي، بلغ نحو 28.865 مليون فرد، بينهم 6 ملايين من الإناث.

وأضاف الجهاز، أن قوة العمل في الحضر بلغت نحو 12.182 مليون فرد، بينما بلغت قوة العمل في الريف نحو 16.683 مليون فرد.

وأشار الجهاز إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصــر 90.1% من إجمالى قوة العمل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو 2.844 مليون متعطل بمعدل بطالة 9.9% من إجمــالي قوة العمل، بحسب التعبئة والإحصاء.

وبلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 26.021 مليون مشتغل، بينها 21.290 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 81.8% مقابل 4.731 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين عام 2018.