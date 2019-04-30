  • عاجل:حرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليفربول وبرشلونة الدفع الإليكتروني الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    أسعار الذهب ترتفع عالميا مع تراجع الأسهم الآسيوية

    11:01 ص الثلاثاء 30 أبريل 2019
    أسعار الذهب ترتفع عالميا مع تراجع الأسهم الآسيوية

    ذهب عالمي

    القاهرة- وكالات:

    ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

    ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبدأ اليوم الثلاثاء، لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة، وفقا للوكالة.

    وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1283.44 دولار للأوقية.

    وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1285.3 دولار للأوقية.

    وارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 897.25 دولار.

    أسعار الذهب ذهب مجلس الاحتياطي الاتحادي

    الخبر التالى:

    أسعار النفط ترتفع مع تلميح السعودية لاحتمالية تمديد خفض المعروض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان