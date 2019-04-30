أسعار الذهب ترتفع عالميا مع تراجع الأسهم الآسيوية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يبدأ اليوم الثلاثاء، لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة، وفقا للوكالة.

وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1283.44 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1285.3 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 897.25 دولار.