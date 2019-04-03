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    البنك الأهلي يجدد تسهيلات ائتمانية بنحو 350 مليون جنيه لشركة غبور

    04:53 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    البنك الأهلي يجدد تسهيلات ائتمانية بنحو 350 مليون جنيه لشركة غبور

    البنك الأهلي

    كتبت-منال المصري:

    قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم تجديد تسهيلات ائتمانية دواره تتراوح بين 300 إلى 350 مليون جنيه لشركة غبور أوتو للسيارات خلال الشهر الجاري.

    وأضاف المصدر لمصراوي أن التسهيلات الائتمانية تهدف لتمويل رأس المال العامل للشركة .

    وبحسب المصدر فإن البنك يواصل دعم عملائه في قطاع السيارات على الرغم من تراجع مبيعات هذا القطاع تأثرًا بحملة خليها تصدي.

    وشركة غبور أوتو، تعمل في مجال تجميع وبيع وصيانة السيارات بسوق السيارات المصري.

    البنك الأهلي شركة غبور أوتو للسيارات سوق السيارات المصري

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