ماذا يعني خروج "الشرقية للدخان" من عباءة قطاع الأعمال العام؟

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها للانتقال من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد أن طرحت حصة إضافية من أسهمها بنسبة 4.5% في البورصة الشهر الماضي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن طرح الحصة الإضافية من أسهم الشركة في البورصة، والتي كانت مملوكة للشركة القابضة، أدت إلى انخفاض نسبة المال العام في الشرقية للدخان، لأقل من 51%، وبالتالي لم تعد خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام.

وبحسب القانون فإن الشركات الخاضعة لقانون 23 لسنة 1991، لا بد أن تساهم فيها إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال أو شركات وجهات وبنوك ومؤسسات عامة، بحصة لا تقل عن 51% من أسهمها.

وقال مصطفى، إن خروج الشرقية للدخان من عباءة قانون قطاع الأعمال العام يعطيها مزيدًا من المرونة في إدارة الشركة واستغلال أصولها وتعظيم الأرباح.

وكانت الجميعة العامة العادية للشركة، وافقت الثلاثاء الماضي، على البدء في اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها والانتقال لقانون 159 للشركة.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة، إن الجمعية العامة للشركة أكدت حرصها على حفظ حقوق العاملين ومكتسباتهم وأنها لن تتأثر بتغيير القانون.

وأوصت الجمعية العامة، مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضرورة عمل التدريب التحويلي واستغلال الطاقات البشرية غير المستغلة بالتدريب.

وقال مصطفى، إنه بعد تحويل الشركة للعمل وفقا لقانون الشركات رقم 159 سيكون للمال العام مقاعد في مجالس الإدارة وكذلك المساهمين الجدد سيكون لهم ممثلون في المجلس "ولن نكون متفردين بالقرارات في الشركة".

وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، أعلن أنه استحوذ مع مستثمرين سعوديين، على حوالي 25% من أسهم الطرح الخاص للشرقية للدخان بقيمة بلغت حوالي 400 مليون جنيه.

"في الوضع الجديد سيكون لدى الشركة قدرة على اختيار إدارة تنفيذية حرفية، وفصل الملكية عن الإدارة.. سيكون هناك إضافة خبرات من خلال ممثلي الصناديق الاستثمارية العالمية المساهمة في الشركة" بحسب مصطفى.

وأضاف "سيكون هناك تغيير في طريقة إدارة الشركة بنسبة 100%، من حيث التشغيل والتسويق، والحرية في التعامل مع أصول الشركة، بما يعود بالفائدة على الشركة".

وطالبت الجمعية العامة للشركة، مجلس الإدارة بتعظيم استغلال الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاح بمراحل التصنيع المختلفة، وإعداد دراسات تسويقية جيدة تشمل فتح أسواق تصديرية جديدة.

كما أوصت الجمعية بضرورة الاستغلال الاقتصادي للأراضي التي تم إخلاؤها من الشركة، والتي تعد طاقات عاطلة، وفقا لبيان الشركة.

وتوقع رئيس الشركة القابضة، أن تنتهي الشركة من إجراءات التحويل لقانون 159 خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتم عمل الشركة وفقا للقانون 159 مع بداية العام المالي المقبل.

وتستهدف الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر، تحقيق صافي ربح بنحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 3.25 مليار جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

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