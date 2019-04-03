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    32 % ارتفاعًا في مخصصات الإسكان.. التخطيط توضح ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة (انفوجراف)

    03:52 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    32 % ارتفاعًا في مخصصات الإسكان.. التخطيط توضح ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة (انفوجراف)

    وزيرة التخطيط هالة السعيد

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية اليوم الأربعاء، انفوجرافًا يوضح الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي المقبل.

    وتضمنت الخطة 32% ارتفاعًا في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق، و24% زيادة في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي.

    وبحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.

    ويوضح الانفوجراف التالي أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية خلال العام المالي المقبل.

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    هالة السعيد وزارة التخطيط الإسكان

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