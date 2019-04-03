32 % ارتفاعًا في مخصصات الإسكان.. التخطيط توضح ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة (انفوجراف)
القاهرة- مصراوي:
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية اليوم الأربعاء، انفوجرافًا يوضح الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي المقبل.
وتضمنت الخطة 32% ارتفاعًا في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق، و24% زيادة في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.
ويوضح الانفوجراف التالي أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية خلال العام المالي المقبل.
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