32 % ارتفاعًا في مخصصات الإسكان.. التخطيط توضح ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة (انفوجراف)

القاهرة- مصراوي:

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية اليوم الأربعاء، انفوجرافًا يوضح الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي المقبل.

وتضمنت الخطة 32% ارتفاعًا في مخصصات قطاع الإسكان والمرافق، و24% زيادة في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي.

وبحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.

ويوضح الانفوجراف التالي أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية خلال العام المالي المقبل.