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    البورصة تواصل الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم

    02:53 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    البورصة تواصل الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.21% إلى مستوى 15179 نقطة.

    وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 59 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بنحو 59 مليون جنيه 587 ألف جنيه على التوالي خلال جلسة اليوم.

    كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.42% بنهاية تعاملات أمس بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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