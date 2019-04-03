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    الغرف التجارية تقيم معرض "أهلًا رمضان" لأول مرة في بورسعيد

    01:47 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    الغرف التجارية تقيم معرض "أهلًا رمضان" لأول مرة في بورسعيد

    أرشيفية لمعرض أهلا رمضان

    كتبت- منار الرخ:

    قال محمد عبد الفتاح المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الغرفة ستنظم معرضين للسلع الغذائية بالمحافظة في شهر رمضان تحت شعار"أهلًا رمضان" خلال الفترة من 21 أبريل وحتى 5 مايو القادم.

    وأضاف في بيان صحفي أن نجاح معرض السلع الغذائية خلال العام الماضي، أدى محافظ بورسعيد للطلب من الغرفة التجارية إقامة معرضين هذا العام الأول بمدينة بورسعيد والثاني بمدينة بور فؤاد.

    وقال محمد حسانين، أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الغرفة التجارية تتحمل كافة تكاليف إقامة المعارض مقابل تقديم العارضين خصومات حقيقية تصل إلى 30% على كافة المعروضات من السلع الغذائية.

    وأضاف أن الغرفة تقيم غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة جودة السلع والأسعار والنوعيات، مشيرًا إلى أن المعرض الأول سيقام في حي المناخ بشارع النصر على مساحة 1800 متر والثاني بمدينة بورفؤاد.

    محمد عبد الفتاح المصري الغرفة التجارية بورسعيد شهر رمضان معرض أهلًا رمضان

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