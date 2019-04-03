مصر للفنادق تتخارج من "هوتاك للتنمية السياحية" لسداد مستحقات الضرائب

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، على التخارج من المساهمة في شركة هوتاك للتنمية السياحية والعقارية، والتي تبلغ نسبة مساهمتها بها 45%، "لمواجهة التحديات التي تواجه الشركة مع مصلحة الضرائب".

وقالت شركة مصر للفنادق في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها ستتخارج من "هوتاك" نظرًا للتحديات التي تواجة الشركة في الفترة الحالية، لتصبح شركة هوتاك بما لها من حقوق وماعليها من واجبات قاصرة على القابضة للسياحة والفنادق والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث .

وأوضحت الشركة، في بيان منفصل، أن قرارها بالتخارج، هو ما انتهت إليه رؤية المكاتب الاستشارية الضريبية والقانونية التي تم الرجوع إليها لسداد المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة على كازينو الألعاب بفندق نايل ريتز كارلتون.

وكانت مصر للفنادق، دخلت في مساهمة بنسبة 45% مع الشركة القابضة والشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" لإنشاء شركة مشتركة للاستثمار باسم هوتاك للتنمية السياحية برأس مال مبدئي 100 مليون جنيه، على أن يتم سداد 10% من رأس المال المبدئي للتأسيس.

ووفقًا لتلك النسبة، دفعت شركة مصر للفنادق 4.5 مليون جنيه، مساهمة في رأس المال المبدئي للتأسيس، بحسب بيان منفصل للشركة اليوم.

وقالت الشركة، إنه مع قرار التخارج، سيتم اعتبار ما تم سداده للشركة القابضة تحت حساب مساهمة مصر للفنادق في هوتاك، رصيد مدين لدى الشركة القابضة مستحق سداده لمصر للفنادق.

كما وافق مجلس إدارة مصر للفنادق على سداد مستحقات الضرائب الخاصة بكازينو "فندق النايل ريتز" لوقف عداد الضريبة الإضافية من قبل مكافحة التهرب الضريبي، لإظهار حسن نية الشركة من أجل تعديل موقف الشركة تمهيدًا للتفاوض مع جينتنج لكازينو الألعاب وتمهيدًا للعرض على الوزير المختص للتصالح، بحسب البيان.

وبحسب البيان رأت اللجنة ضرورة سداد باقي القيمة الأصلية للضريبة والمدرجة لدى الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي في الوقت الحالي والتي تبلغ نحو 34.8 مليون جنيه تم سداد مبلغ 1.500 مليون جنيه ليكون باقي المستحق بمبلغ 33.3 مليون جنيه، نظرًا لإحالة الملف لنيابة التهرب الضريبي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك للاعتراض على قرارات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 124.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباحا بلغت 88.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.