وزارة التضامن: انتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل

القاهرة- مصراوي،

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزيرة غادة والي، استعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس في يومها الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حركات الصرف بلغ حتى الساعة السادسة من مساء أمس وهو اليوم الثاني من أبريل الجاري 941 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و252 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 528 ألف حالة بقيمة 590 مليون جنيه وتم تسجيل 21 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 24 مليون جنيه بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 392 ألف حالة صرف قامت بصرف 638 مليون جنيه، بحسب البيان.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل 2019 يوم الاثنين الماضي، من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.