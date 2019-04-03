وزير الصناعة: قريباً ...افتتاح مشروع مصري فنلندي لإنتاج مواد التغليف المرن

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير عمرو نصار، التقى مع لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا بالقاهرة، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء ياسر شوقي المستشار الاقتصادي بالسفارة الفنلندية بالقاهرة وماركوس راتي رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، وحسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أحد المشروعات الصناعية الفنلندية المقامة بالسوق المصري في مجال إنتاج مواد التغليف المرن والذي سيتم افتتاحه الشهر الجاري.

وأضاف أن المشروع الجديد يخدم السوق المحلي ويصدر لأسواق قارتي أفريقيا وأوروبا وأسواق الدول العربية.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الفنلندية المتقدمة لتطوير الصناعة الوطنية في عدد كبير من المجالات.

وقال نصار إن الوزارة تدعم كافة الاستثمارات العاملة بالسوق المصري بصفة عامة والاستثمارات الفنلندية بصفة خاصة، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد القومي.

ونقل البيان عن السفيرة لورا كانسيكاس، إشادتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخراً، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في لفت أنظار واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للعمل بالسوق المصري والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي، بحسب البيان.

وقالت إن المشروع الجديد لإنتاج مواد التغليف المرن يمثل نقطة انطلاق جديدة للاستثمارات الفنلندية بالسوق المصري ويسهم في نقل الخبرات الصناعية الفنلندية المتطورة للصناعة المصرية، مشيرة إلى أن 75% من رأس مال المشروع استثمارات فنلندية و25% استثمارات مصرية.