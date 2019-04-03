البورصة تضيء مقرها الرئيسي بالأزرق في اليوم العالمي لمرضى التوحد

القاهرة – مصراوي:

أضاءت البورصة مقرها الرئيسي بوسط البلد باللون الأزرق بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم، كمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمرضى التوحد والذي يوافق الثاني من إبريل في كل عام، بحسب بيان من البورصة اليوم الأربعاء.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الانخراط في دعم القضايا والمسائل التي تسهم في تنمية المجتمع أمر جيد، تحرص عليه إدارة البورصة لمساندة كافة الأطراف للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية.

وتابع فريد أن مرضى الأوتيزم مواطنين لهم كافة الحقوق ودمجهم ضمن المجتمع حق أصيل لهم وللمجتمع أيضا للاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم.

وذكر فريد أن دور سوق رأس المال لايقتصر على كونه منصة لتوفير التمويل للمشروعات النمو والتوسع بل له دور اجتماعي نشط للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، والسعي لرفع درجة معرفة ووعي مجتمع الأعمال باأهمية وكيفية المشاركة في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة .

والبورصة عضو مؤسس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، تأكيدا لأهمية دور ومشاركة البورصات في قضايا التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية.