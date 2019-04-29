كيف تسدد رسوم ومستحقات الحكومة إلكترونيًا من أول مايو؟ ‎ (فيديوجرافيك)

كتب- محمد علاء الدين:

تبدأ وزارة المالية، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، من أول مايو المقبل، على المبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأتاحت وزارة المالية، عددًا من وسائل الدفع الإلكتروني، أمام المواطنين والجهات الأخرى لسداد هذه المستحقات، سواء كانت رسوم خدمات أو ضرائب أو جمارك أو غيرها.

ويرصد مصراوي أبرز هذه الوسائل والأدوات التي أعلنت وزارة المالية إتاحتها للسداد الإلكتروني، من خلال الفيديوجرافيك التالي.

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