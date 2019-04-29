التزكية تحسم انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة

كتبت – منار الرخ:

حسمت الغرفة التجارية بالبحيرة انتخابات مجلس إداراتها بالتزكية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك في الدورة الجديدة 2019-2023.

وكان من المقرر أن تجري انتخابات الغرفة في 15 يونيو المقبل، مع باقي الغرف التجارية في المحافظات.

وقالت الغرفة في بيان حصل عليه مصراوي، إنه تم اغلاق باب الترشح أمس الأحد، وفاز فتحي مرسي برئاسة مجلس إدارتها للدورة الجديدة بالتزكية.

وأضاف البيان أن المجلس يضم عاطف فراج، ومحمد الشريف، وناصر فيالة، ومحمد صفار، وجورج سمير ويسري سعيد، ودعاء قنديل.

وتشمل انتخابات مجالس الإدارات 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية بالقاهرة والمحافظات، ومن المنتظر عقدها في 15 يونيو المقبل، وفقا لقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.